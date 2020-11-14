جزائري ضمن الفريق المكتشف للقاح كورونا بمخابر فايزر.. وسفارة واشنطن بالجزائر تهنئه بالإنجاز

الجزائر /سما/

برز اسم الجزائري سليم بوقرموح في قائمة الباحثين بمخابر “فايزر” الأمريكية الذين اكتشفوا اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19”.

وكتب الباحث الجزائري سليم بوقرموح، عبر حسابه بموقع “Linkedin”: “العلم سيفوز”. وتابع: “أنا فخور للغاية ومحظوظ جدا لكوني جزءًا من الفريق الذي يقود هذه التجارب السريرية”.

من جانبها هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر على حسابها بموقع “فايسبوك”، البروفيسور الجزائري، وجاء في منشورها: “تهانينا للباحث الجزائري الدكتور سليم بوقرموح، وهو من ضمن الفريق الذي طوّر لقاحاً مرشحاً ضد كوفيد-19 يستخدم تقنية تُعرف باسم mRNA. الدكتور بوقرموح يشغل منصب مدير مساعد للأبحاث في تطوير اللقاحات في شركة الصناعة الصيدلانية الأمريكية فايزر، وتحصل على شهادة طب من جامعة الجزائر عام 1996، قبل القيام بأبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد للطب في وقت لاحق. وفي التاسع من نوفمبر أعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech أن المرحلة الثالثة للقاح كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90 ٪ في الوقاية من عدوى كوفيد-19”.







ودرس بوقرموح الطب بجامعة الجزائر ما بين 1987 و1996، وتحصل على دبلوم “الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم” بجامعة الجزائر بين 1998-2001.

وعمل بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا” بقسم طب الأطفال والتوليد، بعدها شغل منصبا بمركز “بيار وماري كوري” بقسم جراحة الصدر، وانتقل الباحث الجزائري بعدها إلى معهد باستور بين 1998 – 2001.

انتقل البروفيسور بوقرموح بعد ذلك إلى كندا، أين التحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الامتحانات “MCCE” سنة 2007. ومن 2010 إلى غاية 2012، شارك البروفيسور بوقرموح في معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا” بسنغافورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة. ثم قرر الاستقرار في أمريكا، والتحق بجامعة “هارفارد” وتحصل على شهادات دولية بين 2014-2015، ومنذ 2017 يشغل منصب مدير مساعد في البحث والتطوير للقاحات بمخابر “فايزر”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر صور البرفيسور بوقرموح وأرفقوها بتدوينات عبروا فيها عن افتخارهم بما حققه ابن الجزائر ومساهمته في إنقاذ البشرية من هذا الفيروس القاتل، وأيضا بما يمكن أن يحققه أبناء الجزائر وخريجو الجامعات الجزائرية في حال توفرت لهم الإمكانيات والوسائل.