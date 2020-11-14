شاهد.. أسرع ضربة قاضية في التاريخ

وكالات

شهدت بطولة "Bare Knuckle FC 14"، التي أقيمت فجر اليوم السبت في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، أسرع ضربة قاضية في تاريخ هذه الرياضة، التي تختلف قليلا عن الملاكمة التقليدية.

واحتاج المقاتل الكوبي يوليسيس دياز لثانيتين ولكمتين فقط ليسقط الأمريكي دونيلي بينيديتو بالضربة القاضية، خاصة وأن المقاتلين لا يرتدون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق أخرى.



وأصبحت هذه الضربة القاضية الأسرع في تاريخ بطولات اتحاد "Bare Knuckle Fighting Championship" الذي ينظم نزالات على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.



وربما باتت هذه الضربة القاضية الأسرع في تاريخ الرياضات القتالية، وذلك لأنها استغرقت ثانيتين فقط، كما يظهر واضحا في مقطع الفيديو المرفق، وليس ثلاث ثوان كما جاء في بعض التقارير.