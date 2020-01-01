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وزارة التعليم بغزة: تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

السبت 14 نوفمبر 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم بغزة: تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق المدارس بالقطاع



غزة /سما/

نفت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، الأنباء التي تتحدث عن توصية وزارة الصحة، بإغلاق مداس قطاع غزة، بسبب فيروس كورونا.

وقال المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي، رائد صالحية، في تصريحات صحفية: إنه لا صحة للأنباء بشأن التوصية بإغلاق المدارس، مشيراً إلى أن المدارس منتظمة، وهذه المعلومات تخرج من مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاستقاء من مصدر الخبر.

ودعا صالحية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأنباء، والاستقاء من المصادر الرسمية، التي تخرج من مواقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا عن مصدر من التربية والتعليم دون ذكر اسمه، بأن هناك توصية من قبل وزارة الصحة، بإغلاق جميع مدارس القطاع، باستثناء "الثانوية العامة"، بسبب تفشي فيروس كورونا بالقطاع.
 

#التربية والتعليم #غزة #اغلاق المدارس #فيروس كورونا #قطاع غزة

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