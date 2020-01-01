الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة مطالبة برحيل نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

قمعت الشرطة الاسرائيلية متظاهرين مطالبين برحيل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين والشرطة الاسرائيلية خلال مسيرة انطلقت، اليوم السبت، باتجاه القدس.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، بذريعة أن المظاهرة دون ترخيص قانوني، فيما بينت أن عدد المعتقلين وصل إلى 8 أشخاص.

وحمل المتظاهرون مجسما على شكل غواصة؛ كرمز لملفات الفساد التي يضلع بها نتنياهو.

ولفتت القناة العبرية "كان 11" إلى مشاركة أعضاء كنيست، إيلي أفيدار "يسرائيل بيتينو"، وموشيه يعالون وعوفر شيلح "يش عتيد- تيلم"، ويائير غولان "ميرتس"، وردد المتظاهرون شعارات من بينها: "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن".

وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو للمطالبة باستقالته، بسبب اتهامات ضده بقضايا فساد، إضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا"، بحسب وصف منظمي التظاهرات.