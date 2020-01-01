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دحلان يعلق على زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة: محاولة بائسة لتوريط إدارة بايدن بخطوات غير مسبوقة

السبت 14 نوفمبر 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يعلق على زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة: محاولة بائسة لتوريط إدارة بايدن بخطوات غير مسبوقة



غزة /سما/

علق القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، مساء اليوم السبت، على اعتزام مايك بومبيو زيارة مستوطنات الضفة الغربية.

وقال دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن  زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة لمستوطنة بساغوت في رام الله تاتي في الوقت الضائع المتبقي لإدارة ترامب لتكريس موقفه الداعم لسياسة الضم ومحاولة بائسة لفرض الأمر الواقع وتوريط لإدارة جو بايدن بخطوات غير مسبوقة.

وأوضح أن هذه الزيارة تتطلب موقفا جادا وحاسما من قيادات العمل الفلسطيني الرسمي والفصائل الوطنية والإسلامية، وهنا الإدارة الأمريكية المنتخبة مطالبة بالتعامل العادل والموضوعي مع حقوق الشعب الفلسطيني وملف السلام بسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعادة السفارة الأمريكية إلى تل ابيب والإعلان عن الغاء صفقة القرن وما ترتب عليها من تداعيات .
 

#محمد دحلان #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية #الادارة الامريكية #الولايات المتحدة #ادارة ترامب #جو بايدن

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