دحلان يعلق على زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة: محاولة بائسة لتوريط إدارة بايدن بخطوات غير مسبوقة

علق القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، مساء اليوم السبت، على اعتزام مايك بومبيو زيارة مستوطنات الضفة الغربية.
وقال دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة لمستوطنة بساغوت في رام الله تاتي في الوقت الضائع المتبقي لإدارة ترامب لتكريس موقفه الداعم لسياسة الضم ومحاولة بائسة لفرض الأمر الواقع وتوريط لإدارة جو بايدن بخطوات غير مسبوقة.
وأوضح أن هذه الزيارة تتطلب موقفا جادا وحاسما من قيادات العمل الفلسطيني الرسمي والفصائل الوطنية والإسلامية، وهنا الإدارة الأمريكية المنتخبة مطالبة بالتعامل العادل والموضوعي مع حقوق الشعب الفلسطيني وملف السلام بسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعادة السفارة الأمريكية إلى تل ابيب والإعلان عن الغاء صفقة القرن وما ترتب عليها من تداعيات .