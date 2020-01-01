اشتية يبحث مع القنصل السويدي الإطار العام للدعم المقدم لفلسطين

رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع القنصل السويدي العام لدى دولة فلسطين جيسيكا أولسون، الإطار العام للدعم السويدي خلال الأعوام المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وثمن اشتية خلال لقائه القنصل العام، بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم السبت، الدعم السويدي المستمر لفلسطين على كافة المستويات والأصعدة، وأهميته المتناغمة مع الأولويات الحكومية وخطط التنمية في فلسطين، خاصة في ظل انحسار بعض المساعدات الدولية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الحقيقية ما بين السويد وفلسطين، لا سيما دعم برامج التمكين للشباب والنساء، ودعم المبادرات الحكومية للنهوض بهذه القطاعات.