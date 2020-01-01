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نائب رئيس دائرة العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الكوبي: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة

السبت 14 نوفمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس دائرة العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الكوبي: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة



هافانا /سما/

 أكد نائب رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خوان كارلوس مارسان أغيليرا موقف بلاده وحزبه الثابت والمبدئي وغير المشروط في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشار رجا، في مقر للحزب.

وقال أغيليرا إن قضية فلسطين حاضرة دائما في كل الخطابات السياسية الرسمية للحزب الشيوعي الكوبي ولحكومة كوبا في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد استمرار دعم كوبا لقضية فلسطين العادلة حتى ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه الوطنية كاملة وغير منقوصة، وعلى رأسها حقه في بناء دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها إبان نكبة العام 1984.

بدوره، أعرب رجا عن شكره للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي على الضيافة وحفاوة الاستقبال، معبرا عن سروره وفخره البالغين باللقاء وبتمثيل فدا على أرض كوبا.

وقال إن كوبا الصديقة كانت دائما في طليعة الصفوف تأييدا ودعما لقضيتنا، مشيرا إلى أنها قدمت العديد من المنح الدراسية، خاصة في مجال الطب البشري للمئات من الطلبة الفلسطينيين.

كما استذكر العلاقة الرفاقية والخاصة التي تجمع بين حزبي فدا والشيوعي الكوبي، والعلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بين الشعبين الصديقين الفلسطيني والكوبي.

ونوه رجا إلى حرص فدا الدائم على توطيد علاقاته مع كل الأحزاب والقوى اليسارية والاشتراكية والشيوعية والتقدمية في العالم وعلى رأسها الحزب الشيوعي الكوبي، مؤكدا موقف فدا الثابت والمبدئي في دعم كوبا وشعبها وقيادتها في مواجهة الغطرسة الأميركية والحصار الاقتصادي الظالم واللاأخلاقي المفروض عليها منذ أكثر من ستة عقود.

#كوبا #القضية الفلسطينية

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