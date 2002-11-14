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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

السبت 14 نوفمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله /سما/

دخل اليوم،الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (59 عاما)، من حي تل الهوا غرب مدينة غزة عامه الـ 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عامًا

ودخل الأسير يحيى حافظ صالح دراغمة (49 عامًا) من محافظة طوباس عامه الـ 18 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2003 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 22 عامًا.

الأسير شادي أحمد محمد حسين امطاوع (32 عاما)، من وادي الهرية في محافظة الخليل، دخل عامه السادس، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات كما دخل الأسير الجريح طاهر خميس احمد مطرمن مدينة جباليا شمال قطاع غزة عامه الثالث في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2018 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 11 عامًا ، وكان اعتقل خلال مسيرات العودة بعد اصابته برصاص الاحتلال .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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