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المفتي يحذر من قرار الاحتلال تمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى لـ45 دقيقة إضافية

السبت 14 نوفمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من قرار الاحتلال تمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى لـ45 دقيقة إضافية



القدس المحتلة /سما/

حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من الخطورة البالغة لقرار الاحتلال تمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى لـ45 دقيقة إضافية.

وقال حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن القرار الاحتلالي يمس بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في الأقصى، وان المستوطنين والمعتدين على الاقصى لا يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل واضح لرفع يد مجلس الأوقاف واحلاله ومنعه من ادارة شؤون الأقصى.

وشدد على أن المطلوب لمواجهة الاحتلال وقراراته التي تندرج ضمن مخططه بالتقسيم المكاني والزماني للأقصى؛ التحرك في كافة الاتجاهات وعلى جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية والشعبية بشد الرحال للأقصى وتكثيف التواجد فيه.

#المفتي العام #الشيخ محمد حسين #القدس #اقتحام الأقصى

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