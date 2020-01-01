منصور: مجلس الأمن يناقش الأسبوع المقبل الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها المسألة الفلسطينية

رام الله /سما/

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ومن بينها المسألة الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان مجلس الامن سيناقش مسائل عديدة، بينها مبادرة الرئيس محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام، والطلب من الامين العام بدء اتصالاته ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن بشأن ذلك ابتداء من العام المقبل.

وأشار إلى انه سيتم التصويت في بعض اللجان التابعة للجمعية العامة الأسبوع المقبل على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين.