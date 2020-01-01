"مصادرة أراضينا لن تمر": تظاهرة احتجاجية في الجليل الغربي

القدس المحتلة/سما/

نظمت اليوم، السبت، تظاهرة احتجاجية على مفرق الناعمة- شفاعمرو، تصديا لمصادرة الأراضي في منطقة الجليل الغربي ضمن مشروع تحلية المياه؛ وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.

ويستهدف المخطط السلطوي مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من طمرة وجديدة المكر وشفاعمرو وعبلين وأبو سنان ويركا.

ويرمي المخطط إلى نقل ملكية الأراضي المستهدفة لشركة "مكوروت"، من أجل إنشاء مشروع ومركز لتحلية مياه البحر في منطقة الجليل، ومد أنابيب من قرب نهريا ويتوغل في الأراضي العربية شرقا؛ إذ ستمتد الأنابيب تحت الأراضي الزراعية وسيكون بضمنها إقامة جهاز هندسي، والذي سيتم من خلاله المساهمة في تحلية المياه، وصولا إلى منطقة غرب متنزه طمرة، ومن ثم توزيع المياه إلى اتجاهات مختلفة في المنطقة.

ورفع المشاركون في التظاهرة بينهم رؤساء سلطات محلية وناشطون من مختلف الأحزاب والأطر الفاعلة على الساحة المحلية، شعارات منددة ورافضة للمخطط، مؤكدين على أن مصادرة الأراضي لن تمر.