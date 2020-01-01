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يوم تسويقي للزيت والزيتون والمنتجات النسوية في بيت ساحور

السبت 14 نوفمبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوم تسويقي للزيت والزيتون والمنتجات النسوية في بيت ساحور



بيت لحم /سما/

أقيم في مدينة بيت ساحور، اليوم السبت، يوم تسويقي للزيت والزيتون والمنتجات النسوية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مدير مركز التعليم البيئي سيمون عوض، إن هذا اليوم يأتي ضمن مهرجان الزيتون الـ20 الذي أقيم قبل أسبوع، مشيرا الى أن الفكرة جاءت بسبب الأوضاع التي يعانيها المواطنون بفعل جائحة "كورونا"، حتى يكون فرصة للمزارعين وأصحاب المنتجات، من أجل تسويق منتجاتهم.

بدورها، قالت مديرة جمعية ملاذ هبه عوض، إن هذا اليوم يأتي بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات زراعية وانتاجية من بلدتي بيت أمر ودورا ومدينة الخليل، وبيت ساحور، وهو فرصة مواتية لعملية التسويق للزيت والزيتون وأشغال حرفية، ومخللات ومنتجات أخرى، واجه أصحابها صعوبة في تسويقها بسبب الظروف الحالية.

وأشادت المشاركة نادية حرب مديرة جمعية تنمية المرأة، بإقامة هذا اليوم الذي يصب في مصلحة التعريف بالمنتج المحلي، وهو جزء من سوق نبع الخيرات الذي نحرص على إقامته في مدينة بيت جالا.

#مدينة بيت ساحور #المنتجات النسوية #زيت وزيتون

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