بعد كلام إثيوبي "مستفز" للقاهرة... تصريحات حاسمة جديدة للسيسي بشأن سد النهضة

وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم السبت، الزعيم الأفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئاً إياه على حصوله مؤخراً على جائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام" تقديراً لجهوده وإنجازاته في مجال تسوية النزاعات بالقارة الأفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا.

"السيد الرئيس يستقبل الزعيم الأفريقي سام نيوما" استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد سام نيوما، رئيس... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Saturday, November 14, 2020



كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الأفريقية، خاصة ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

ومن جانبه أكد السيسي في هذا السياق على "ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية وكذا يلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية".



وفي وقت سابق اليوم، قال سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إنه من الضروري إلغاء الإرث الاستعماري المستمر في استخدام مياه النيل.

وشدد بيكيلي على ما أسماه ضرورة وضع إطار قانوني لمبادرة حوض النيل، في محاولة لضمان الاستخدام العادل لهذا النهر.

وجاءت تصريحات بيكيلي في ندوة عبر الإنترنت لمجلس وزراء نهر النيل الثامن والعشرين والمجلس الوزاري الثالث والعشرين لبحيرات النيل الاستوائية.

وقد حضر الاجتماع وزراء المياه والري في كل من إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومصر ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا.