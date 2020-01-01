بلدية نابلس توقع اتفاقية مشروع تعبيد شوارع داخلية في المركز التجاري

نابلس /سما/

وقع رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة وشركة بيرفكت للمقاولات والتعهدات العامة ممثلة بمديرها أيسر حنني، اتفاقية المباشرة بمشروع تعبيد الجزء الشرقي والغربي من مركز المدينة التجاري، بتمويل من صندوق تطوير واقراض البلديات بقيمة إجمالية تبلغ 350 ألف يورو.

وتم التوقيع بحضور مهندس البلدية ورئيس قسم الأشغال، ورئيس قسم العطاءات ووحدة الرقابة البيئية، والعلاقات العامة، وطاقم شركة بيرفيكت.

وأكد المهندس طبيلة على أهمية انجاز المشروع ضمن الفترة المحددة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام العمل ضمن أعلى المواصفات، وذلك لتحقيق أهداف المشروع.

وأوضح مدير شركة بيرفكت أن الشركة على أتم الاستعداد من حيث الأدوات والكادر لانجاز المشروع وفقاً للاتفاقية، بما يضمن إنجاز المشروع بكفاءة وفعالية.

وكانت بلدية نابلس قد عقدت اجتماعا مع الخبير البيئي د.عنان الجيوسي والخبير الاجتماعي المهندس سامر جبريل، وذلك بهدف مناقشة كافة الاثار البيئية والاجتماعية للمشروع على التجار وأصحاب المحال التجارية في مركز المدينة وعموم السكان.

وتم الاتفاق على استحداث نموذج خاص لتقديم الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالمشروع وآلية الرد والتفاعل مع هذه الملاحظات.

يذكر ان مدة تنفيذ المشروع 90 يوما، ويعتبر باكورة مشاريع بلدية نابلس التي أعلنت عنها مسبقا في مجال تأهيل وتعبيد عدد من شوارع المدينة.