الاحتلال يجبر عائلة على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح شمال الخليل

الخليل / سما /

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة وادي أبو الريش في بلدة بيت أمر شمال الخليل تحت تهديد السلاح.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال طردت المواطن عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضها في منطقة وادي أبو الريش، المحاذية لمستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت أمر، إلا أنها تصدت للاحتلال، ورفضت المغادرة، واستمرت في فلاحتها وقطف ثمار الزيتون.

وأشارت المصادر ، إلى أن جنود الاحتلال هاجموا العائلة الأسبوع الماضي، وأجبروها تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضها، رغم أن المواطن الصليبي يمتلك قرارا من محكمة الاحتلال العليا، للسماح له بالعمل في أرضه.