الكشف عن نتيجة فحص كورونا للوكا مودريتش

وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد أنباء سارّة بعد إعلان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عدم إصابة لوكا مودريتش بفيروس كورونا رغم مخالطته لزميله في المنتخب دموجوي فيدا.

وضرب فيروس كورونا صفوف منتخب كرواتيا في الأيام الماضية، حيث تأكد إصابة دموجوي فيدا قبل 3 أيام وتحديداً بين شوطي مباراة تركيا، وتم عزله على الفور ليخضع للحجر الصحي.

وكان ريال مدريد يشعر بقلق شديد من إمكانية إصابة لوكا مودريتش الذي اختلط مع دموجوي فيدا خلال الأيام الماضية، لاسيما وأنه التقط صورة معه وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الكرواتي عن نتائج الفحوصات التي خضع لها جميع لاعبي منتخب كرواتيا بعد إصابة دموجوي فيدا، وجاءت نتيجة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد سلبية.

ويعاني ريال مدريد في الوقت الحالي من إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا وهم إدين هازارد، كاسيميرو وإيدير ميليتاو، بالإضافة إلى وجود غيابات أخرى بداعي الإصابات العضلية، وبالتالي كانت إصابة مودريتش ستشكل صفعة قوية للمدرب زين الدين زيدان.