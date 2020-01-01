سانشو يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

نفى جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أن يكون قد تأثر بمفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي معه.

النجم الإنجليزي كان هدفًا رئيسيًا للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن بوروسيا دورتموند رفض التخلي عن اللاعب.

وقال سانشو في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي حول ما إذا كان قد تأثر بمفاوضات مانشستر يونايتد: “لا أعتقد ذلك”.

وأكمل: “أشعر أن كل لاعب قد تراجع قليلًا في مسيرته، وأشعر أنني أعاني من ذلك في الوقت الحالي، إنها الطريقة التي أتعافى بها ويسعدني فقط أن يكون لدي مديرين يؤمنون بي ويراقبونني”.

وحول مستواه مع منتخب إنجلترا: “أنا سعيد فقط أن ألعب أساسيًا مع المنتخب، في كل مرة ألعب فيها أحاول أن أبذل قصارى جهدي ولحسن الحظ سجلت، يسعدني مساعدة الفريق مرة أخرى”.

وأردف: “أتوقع الكثير من نفسي شخصيًا، عندما ألعب أحاول صناعة الأهداف والتسجيل، في مباراتين لم أسجل أو أصنع لكنني كنت أعرف أن لدي فرصة للقيام بذلك”.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا عانى من سوء المستوى منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل هدفين وصنع أربعة أهداف فقط مع أسود الفيستيفاليا.