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حاكم نيويورك: تصريحات ترامب بشأن تأجيل التطعيم ضد كورونا "الكاذبة"

السبت 14 نوفمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم نيويورك: تصريحات ترامب بشأن تأجيل التطعيم ضد كورونا "الكاذبة"



وكالات

وصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار تأجيل قضية التطعيم ضد فيروس كورونا في الولاية بـ"الكاذبة".

في وقت سابق، قال ترامب إن لقاح COVID-19 الأمريكي سيصبح متاحًا على نطاق واسع للمقيمين في الولايات المتحدة ابتداء من أبريل من العام المقبل، باستثناء ولاية نيويورك، حيث أكد ترامب أن حاكم الولاية "لأسباب سياسية" قرر تأجيل موضوع التطعيم.

وقال كومو: "كل ما قاله ترامب لم يكن صحيحا. سبب لنا مفاجأة كبيرة في تصريحاته"، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" الأمريكية.

وأشار كومو إلى أن سكان الولاية قلقون من تدخل الرئيس السياسي في إنتاج اللقاحات والموافقة على الأدوية. وقال إن الأمر لا يتعلق "بما إذا كان الناس يثقون في مصنعي اللقاحات أو شركات الأدوية".

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