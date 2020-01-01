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رابط مشاهدة مباراة السعودية وجامايكا الودية بث مباشر

السبت 14 نوفمبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة السعودية وجامايكا الودية بث مباشر



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن رابط مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا الودية بث مباشر المقررة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 ضمن استعداداته للمرحلة القادمة وتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

مباراة السعودية وجامايكا مباشر تنقل من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة.

ويخوض المنتخب السعودي هذه المباراة الودية خلال فترة التوقف الدولي، حيث يسعى إلى استعادة مستواه وترتيبه على المستوى العالمي الذي تراجع مؤخرًا؛ كونه لم يلعب أي مباراة رسمية منذ شهر أكتوبر العام المنصرم.

وتنطلق مباراة منتخب السعودية الودية اليوم عند الساعة 7:30 وفق وقت مكة المكرمة والدوحة والكويت والمنامة وبغداد، 6:30 بتوقيت القاهرة وطرابلس وبيروت ودمشق الخرطوم والقدس وعمان، 8.30 بالإمارات.

رابط مباراة المنتخب السعودي مباشر

وكانت تقارير صحفية محلية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء مباراة السعودية وجامايكا الودية أو تأجيلها لوقت لاحق؛ بسبب وجود اشتباه بأن هناك مصابين بفيروس كورونا في صفوف المنافس، إلا أنها لا تزال قائمة.

ويقود هذا اللقاء الودي تحكيميا، طاقما دوليا بقيادة الإماراتي محمد عبدالله حسن وعمار الجيبي للساحة والرابع، فيما يساعده على الخطوط حسن المهري ومحمد أحمد يوسف. وفق الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد جامايكا مُجددا يوم الثلاثاء في السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك قبل موقعة أوزبكستان في تصفيات آسيا التي لم يتم الإعلان عن تحديد موعدها بعد.

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