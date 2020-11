وزير الداخلية اللبناني يثير جدلا بعد دعوته للبنانيات إلى الطبخ خلال الإغلاق بسبب كورونا

أثار وزير داخلية لبنان في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، جدلا في لبنان، بعدما دعا "اللبنانيات إلى الطبخ" خلال فترة الإغلاق التي دعت إليها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقال فهمي ممازحا خلال مقابلة تلفزيونية ردا على إجراءات الإغلاق، التي تمنع توصيلات الطعام إلى المنازل، إن "على النساء في لبنان الطبخ في منازلهم خلال فترة الإغلاق".

هيدا وزير الداخلية قال معليش”خلي النسوان يطبخوا شوي." معالي الوزير متقل ذكورية على العشاء . عينة عن مستوى الخطاب و الوعي بين السياسيين بهالبلد. Lebanon’s minister of interior ahead of tomorrow’s lockdown “let the women cook”when asked abt the closure of restaurants and delivery pic.twitter.com/GnxtsurOWT