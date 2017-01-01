هذا المبلغ يفصل مجيئ نيمار على برشلونة!

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيفا نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، وبدأ النادي "الباريسي" مفاوضات التجديد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب لا يزال يرفض محاولات سان جيرمان لتجديد عقده، وهذا سيجبر النادي الفرنسي على بيعه في الصيف المقبل بسعر مخفض.

وأوضحت "سبورت", أن 100 مليون يورو سيكون رقما مقنعا لإدارة باريس سان جيرمان، لتتخلى عن خدمات نيمار لمصلحة برشلونة، قبل عام واحد من انتهاء عقد راقص السامبا.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن نيمار يلعب دورا مهما في انتخابات برشلونة المقبلة، ويسعى المرشحون لاستغلال صفقة نجم سان جيرمان كورقة انتخابية جاذبة لأصوات أعضاء "البرشا".

يشار إلى أن نيمار انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، نظير 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في آخر عقد للاعب البرازيلي مع النادي "الكتالوني".