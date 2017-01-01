  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هذا المبلغ يفصل مجيئ نيمار على برشلونة!

السبت 14 نوفمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا المبلغ يفصل مجيئ نيمار على برشلونة!



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيفا نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، وبدأ النادي "الباريسي" مفاوضات التجديد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب لا يزال يرفض محاولات سان جيرمان لتجديد عقده، وهذا سيجبر النادي الفرنسي على بيعه في الصيف المقبل بسعر مخفض.

وأوضحت "سبورت", أن 100 مليون يورو سيكون رقما مقنعا لإدارة باريس سان جيرمان، لتتخلى عن خدمات نيمار لمصلحة برشلونة، قبل عام واحد من انتهاء عقد راقص السامبا.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن نيمار يلعب دورا مهما في انتخابات برشلونة المقبلة، ويسعى المرشحون لاستغلال صفقة نجم سان جيرمان كورقة انتخابية جاذبة لأصوات أعضاء "البرشا".

يشار إلى أن نيمار انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، نظير 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في آخر عقد للاعب البرازيلي مع النادي "الكتالوني".

#نيمار #نيمار دا سيلفا #برشلونة #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

شاهد: “الهدف مرصود والرشاش جاهز”.. أهزوجة غزية ألهبت “المناطق الحمراء” في الأردن..!

وزارة التنمية توضح حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون

مسؤول اسرائيلي بارز يكتب: من "صفقة اليمين الإسرائيلي" إلى مفاوضات "جدية" مع الفلسطينيين..!

للمرة الاولى.. اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل مصادقة مناحيم بيغن على عملية اغتيال عرفات

اعلام اسرائيلي: ما مدى عودة "السيناريو الغريب" واعتلاء ترامب "العرش" ثانية؟

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي: حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً

وفيات كورونا

وزيرة الصحة : 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و424 حالة تعافٍ

مُستشرِقٌ إسرائيليٌّ: يجِب تشكيل جبهةٍ بين الكيان والخليج والسودان والسعوديّة

الكيلة: فلسطين ستحصل على لقاح فايزر

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري