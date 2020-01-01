المهاجم سلامة آخر صفقات نادي الجلاء الصيفية

غزة / سما /

كشف نادي الجلاء عن آخر صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021, الذي سينطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد الجلاء ضمه المهاجم إبراهيم سلامة على سبيل الإعارة مدة موسم واحد, قادما من نظيره الهلال, للدفاع ألوانه في دوري الممتازة.

ويأمل الوافد الجديد على الممتازة, أن يظهر سلامة بشكل جيد مع الفريق, لا سيما أنه عانى من إصابة على مستوى الرباط الصليبي قبل عدة سنوات.

يشار إلى أن الجلاء سبق له 15 لاعبا هم عاصف الكتناني, وإسماعيل أبو شرف, وإبراهيم أبو سيف, وأحمد سلامة, وأحمد أبو بلال, وبلال العبيد, ومعتز لقان, ونصار البحيري, ومحمود أبو طبق, ومحمد أبو عويضة, ومحمد عاشور, ومحمد مطر, ونور أبو شقفة, ومحمد الحايك, ومعتز الحوراني.