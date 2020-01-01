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الاتحاد الأوروبي: حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً

السبت 14 نوفمبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً



رام الله / سما /

عرب متحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن أمل الاتحاد بحلّ قضية المقاصة قريباً.

وقال شادي عثمان، المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لـ "الأيام": "لقد دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريباً".

ورجحت مصادر متعددة لـ "الأيام" حلّ قضية المقاصة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت تلقي أموال المقاصة في شهر أيار الماضي؛ إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال عثمان: "نأمل أن تصل الاتصالات إلى نتيجة إيجابية قريباً جداً، حيث إنه في غياب أموال المقاصة فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى مرحلة صعبة، ما ينعكس على أداء السلطة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يعمل منذ فترة طويلة مع الطرفين من أجل حل هذه القضية المهمة والحيوية".

#الاتحاد الاوروبي #الضرائب #اسرائيل

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