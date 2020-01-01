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"الأونروا" بغزة تحسم موقفها من عودة طلبة المرحلة الابتدائية ..

السبت 14 نوفمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" بغزة تحسم موقفها من عودة طلبة المرحلة الابتدائية ..



غزة/سما/

قال رئيس برنامج التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فريد أبو عاذرة، يوم السبت، إنه لا قرار حتى اللحظة بشأن استئناف الدراسة لطلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس في قطاع غزة.

وأوضح أبو عاذرة في تصريحات صحفية، بأن الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا في القطاع لا تسمح بعودة هؤلاء الطلبة، لافتا إلى استمرار التعليم عن بُعد، وأن الأمور بهذا الشأن تسير في تحسن.

وكان نحو 100 ألف من طلبة المرحلة الإعدادية من الصف السابع وحتى التاسع في قطاع غزة توجهوا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى مدارسهم التابعة لوكالة "أونروا"، بعد عودة نظرائهم في المدارس الحكومية، وبعد فترة انقطاع دامت لأكثر من شهرين.

#الأونروا #قطاع غزة #فريد أبو عاذرة #فيروس كورونا #وكالة الغوث

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