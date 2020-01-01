الشرطة توقف موكبي زفاف مخالفين لقرارات منع التجمهر

غزة / سما /

أوقفت الشرطة بمدينة غزة، أمس الجمعة، موكبي زفاف مخالفَيْن لتعليمات منع التجمعات والتجمهر.

وقال مدير مركز شرطة الرمال، محمد الشرافي، إنه "تم ضبط موكبي زفاف مُخالفَيْن لتعليمات منع التجمهر"، مضيفًا أنه "تم إنهاء التجمعات وإلزام أصحاب الزفاف بالاقتصار على عدد محدود جدًا من المواطنين بما لا يتجاوز مركبتين اثنتين"

وأشار إلى أنه توقيف 14 شخصًا من فِرق إحياء الحفلات "الفدعوس" المصاحبة لحفلي الزفاف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة وفق الأصول، فيما تمت مصادرة الآلات والمعدات بحوزتهم.

وأكد على ضرورة التزام جميع المواطنين بمنع التجمعات بما لا يتجاوز 15 شخصًا، لاسيما الأفراح وبيوت العزاء، وذلك وفق تعليمات وزارة الداخلية؛ لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19.