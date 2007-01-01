الاحتلال ينصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

سلفيت / سما /

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوابة حديدية على امتداد جدار الفصل العنصري في الجهة الجنوبية من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وذكر رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي ، أن قوات الاحتلال قامت بشق طريق من أراضي المنطقة الجنوبية من البلدة المسماة "خلة الرميلة" بطول لا يقل عن 200 متر، وتخترق أراضي على مساحة 10 دونمات، من ضمنها دونم لصالح بلدية الزاوية، وذلك لتمكين الآليات العسكرية من الوصول إلى البوابة.

وأضاف موقدي، ان الاحتلال منع مركبة النفايات التابعة للبلدية من التوجه إلى مكب النفايات الواقع في نفس المنطقة وتفريغ حمولتها، وأبلغتهم بإغلاقه.

يذكر أن قوات الاحتلال استولت الشهر الماضي على جرافة تابعة لبلدية الزاوية، أثناء قيامها بأعمال تسوية في الطريق المؤدية لخلة الرميلة بالبلدة، بهدف التسهيل على المواطنين الوصول لأراضيهم خلال موسم قطف ثمار الزيتون، واحتجزت رئيس البلدية محمود موقدي، والسائق عماد حامد.