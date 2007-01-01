رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية على أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المرتقبة لإحدى المستوطنات تمثل شرعنة للاستيطان، وضربا للشرعية الدولية.

كما عنونت الصحف خبر إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

أبو مازن تلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده ولمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.. بوتين للرئيس عباس: تتمتعون بكل حق بالاحترام العميق باعتباركم شخصية سياسية حكيمة ومحنكة.. ميركل: منذ أكثر من 50 عاما وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني وصنع السلام

الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التعزية والاتصالات برحيل عريقات

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت" شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في رام االله والخليل وكفر قدوم وبيت دجن

مصرع 3 مواطنين بينهم فتاة في حوادث متفرقة

ميلر: زيارة بومبيو لـ"بساغوت" ستكمل مسيرته بكونه وزير الخارجية الأميركي الأسوأ على الإطلاق

السفير ربعي يثمن مواقف باكستان الراسخة تجاه القضية الفلسطينية

6 وفيات و730 إصابة بـ "كورونا" و506 حالات تعافٍ

الأفق يضيق أمام ترمب مع ظهور نتائج جديدة تؤكد هزيمته أمام بايدن.. بيلوسي تطالب الجمهوريين بوقف "السيرك السخيف" وتؤكد: الانتخابات انتهت

انقلاب أم بقاء في الواجهة: ما الذي يبحث عنه ترمب؟

"الأيام":

مواجهات وإصابات خلال اقتحام رام الله والبيرة.. الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة ضد الاستيطان

الأمم المتحدة: موقفنا من المستوطنات لم يتغير وزيارة بومبيو المرتقبة لها غير مشروعة

"الوباء": 6 وفيات، و730 إصابة جديدة بينها 40 لطالبات مدرسة في كفر الديك

الاحتلال يمنع آلاف المواطنين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

التحقيق بوفاة مواطنة في رام الله

الاتحاد الأوروبي: نأمل حل قضية "المقاصة" بين اسرائيل والسلطة قريبًا

تقرير: اتصالات إسرائيلية سرية مع النيجر لتطبيع العلاقات

اسرائيل توقع اتفاقا مع "فايزر" لشراء 8 ملايين جرعة تطعيم مضاد لـ "كورونا"

عمران خان: دول صديقة مارست ضغوطًا على باكستان للاعتراف بإسرائيل، ولن تفعل

بايدن يعزز تقدمه: فاز بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لترمب

ترمب: الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي

"القدس":

بومبيو ينوي زيارة هضبة الجولان ومستعمرات بالضفة ومصنع للنبيذ في "بساغوت"

اشتية: قرار بومبيو زيارة مستعمرة "بساغوت" شرعنة للاستيطان

بوتين وميركل: الرئيس عباس شخصية حكيمة ومحنكة ويعمل منذ "٥٠" سنة من أجل السلام

الرئيس يتلقى التهاني بعيد الاستقلال والتعازي بوفاة عريقات من زعماء العالم

جو بايدن يفوز رسميا في أريزونا ويعزز انتصاره

المصادقة على إقامة 205 وحدات جديدة في مستعمرة "النبي يعقوب"

عمران خان: باكستان تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل

محللان أميركيان: ترامب سيدفع بالضم الإسرائيلي للضفة قبل تنصيب بايدن

6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالة تعافٍ

إصابات برصاص الاحتلال وبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية

منع سكان الضفة من الصلاة في الأقصى واحتجاز حافلتين وتحرير عشرات المخالفات

المتطرف "يهودا غليك" يواصل توتير الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى

الشرطة والنيابة العامة تحققان في ملابسات وفاة فتاة برام الله