نشر تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية إثيوبيا وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نشرت الوكالة الرسمية الإثيوبية، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وبحسب الوكالة، خلال المحادثة، أطلع ديميكي نظيره الإسرائيلي على أهداف الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا في عملية إنفاذ القانون في ولاية تيغراي الإقليمية، وأوضح أن العملية ستحافظ على النظام الدستوري وتضمن سيادة القانون في المنطقة.

وقال ديميكي إنه لا ينبغي السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتحرر سكان تيغراي من قبضة عصابة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وذكر الوزير الإثيوبي كذلك أن العملية ستعمل على تعزيز خلو الاماكن من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى التي تملكها عصابة الجبهة الشعبية ، وتقديم المساعدات اللازمة للمصابين من أفراد قوة الدفاع الإثيوبية ، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وفي حديثهما عن مفاوضات سد النهضة الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، أكد الوزيران مجددا أن القضايا العالقة ستحصل على حلول ودية، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.

كما أعرب ديميكي عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية لإرسالها "فرقة خاصة لمكافحة الجراد الصحراوي" إلى إثيوبيا لمكافحة انتشار أسراب الجراد.

وشدد الجانبان على أنه يتعين على إثيوبيا وإسرائيل توسيع نطاق العلاقات القائمة بين البلدين.