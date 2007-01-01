وزيرة الصحة : 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و424 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و424 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (72 عاما) من زعترة ومواطنة (24 عاما) من العبيدية بمحافظة بيت لحم، مواطنة (66 عاما) من حزما بضواحي القدس، مواطنة (66 عاما) من الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن (84 عاما) من بيت أمر بمحافظة الخليل، مواطنة (91 عاما) ومواطن (82 عاما) من مخيم عين بيت الماء بمحافظة نابلس، مواطنة (89 عاما) من برقين ومواطن (74 عاما) من تعنك بمحافظة جنين، ومواطنة (67 عاما) من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (25)، نابلس (95)، بيت لحم (32)، قلقيلية (33)، رام الله والبيرة (72)، جنين (27)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (17)، طولكرم (19)، طوباس (4)، قطاع غزة (310)، ضواحي القدس (10)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3922 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي الخليل (47)، جنين (20)، نابلس (27)، طولكرم (24)، سلفيت (10)، طوباس (1)، قطاع غزة (295).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.