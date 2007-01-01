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أمريكا تنشط بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

السبت 14 نوفمبر 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تنشط بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية



وكالات / سما /

قامت القوات البرية الأمريكية، أمس الجمعة، بتنشيط بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" متعددة المهام، التي اشترتها واشنطن من إسرائيل، وذلك بقاعدة "فورت بليس" بولاية تكساس.

و بحسب بيان صادر عن القوات البرية  "قامت القوات البرية بتنشيط بطاريتي دفاع جوي من طراز القبة الحديدية بقاعدة فورت بليس في تكساس لاختبارها وتقييمها ودمجها في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية الحالية لتلك القوات".

وأوضح البيان أن "عملية نشر تلك البطاريات ستستمر حتى 16 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، مضيفا "ستزود أنظمة القبة الحديدية هذه القوات البرية بالقدرة على الدفاع مؤقتًا عن قواعدها الصاروخية الثابتة وشبه الثابتة للدفاع الصاروخي ضد مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية والصاروخية".

وتابع "هذا النشر المؤقت هو مقدمة لقرارات النشر المستقبلية. وستسهم في أنشطة الاختبار والتقييم والتكامل المهمة ".

وأشار البيان إلى أنه "بعد تسليم البطاريات الأولى إلى القوات البرية بعد عمليات الاختبار ، ستتم إضافتها إلى نظام قيادة الحرب المتكاملة للقوات البرية ، وبعد أن تصبح أنظمة القبة الحديدية جاهزة للعمل ، ستقرر القوات البرية أين سيتم نشرها في النهاية".

وتم تسليم البطاريتين المعنيتين إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد "فاعلية رمزية" حضرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

#الجيش الأمريكي #القبة الحديدية #إسرائيل

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