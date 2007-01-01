الكيلة: فلسطين ستحصل على لقاح فايزر

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة أن اللقاح الذي طورته شركة فايزر بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية عليه وستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة كوفاك المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود وفلسطين عضو في هذه المؤسسة ولها ممثل فيها وسيتم الحصول على اللقاح حال توفره.

وحذرت وزيرة الصحة من أن عدد الاصابات الفعلية بفيروس كورونا في فلسطين هي ثلاثة أضعاف الأرقام التي يتم الإعلان عنها.

وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن العدوى منتشرة وعالية في فلسطين خصوصا في نابلس وسلفيت بسبب حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار إقامة المناسبات والأعراس محذرة من أن فلسطين مقبلة على مرحلة ليست هينة حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وبينت الكيلة أن وزارة الصحة تعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل الموجودة حيث يوجد سبعة مراكز علاجية في الوطن يضاف إليها مستشفى الهلال في شمال الضفة، والذي سيحول إلى مستشفى علاج كورونا وهو مجهز بخمسين سريرا، مشيرة إلى أنه جرى توظيف سبعين كادرا في الأسبوعين الماضيين يضاف إليهم أربعون خلال الأسبوع المقبل وسيتم تدريبهم وتأهيلهم لمتابعة أوضاع المصابين .

وحول تأخر وصول لقاح الانفلونزا الموسمية إلى فلسطين بينت وزيرة الصحة أن السبب يعود إلى طلب من الشركة المصنعة بوقف استخدام اللقاح بسبب مشاكل تصنيعيه بعد وصوله ح مركز التوزيع الإقليمي.