  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة: فلسطين ستحصل على لقاح فايزر

السبت 14 نوفمبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: فلسطين ستحصل على لقاح فايزر



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة أن اللقاح الذي طورته شركة فايزر بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية عليه وستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة كوفاك المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود وفلسطين عضو في هذه المؤسسة ولها ممثل فيها وسيتم الحصول على اللقاح حال توفره.

وحذرت وزيرة الصحة من أن عدد الاصابات الفعلية بفيروس كورونا في فلسطين هي ثلاثة أضعاف الأرقام التي يتم الإعلان عنها.

وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن العدوى منتشرة وعالية في فلسطين خصوصا في نابلس وسلفيت بسبب حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار إقامة المناسبات والأعراس محذرة من أن فلسطين مقبلة على مرحلة ليست هينة حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وبينت الكيلة أن وزارة الصحة تعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل الموجودة حيث يوجد سبعة مراكز علاجية في الوطن يضاف إليها مستشفى الهلال في شمال الضفة، والذي سيحول إلى مستشفى علاج كورونا وهو مجهز بخمسين سريرا، مشيرة إلى أنه جرى توظيف سبعين كادرا في الأسبوعين الماضيين يضاف إليهم أربعون خلال الأسبوع المقبل وسيتم تدريبهم وتأهيلهم لمتابعة أوضاع المصابين .

وحول تأخر وصول لقاح الانفلونزا الموسمية إلى فلسطين بينت وزيرة الصحة أن السبب يعود إلى طلب من الشركة المصنعة بوقف استخدام اللقاح بسبب مشاكل تصنيعيه بعد وصوله ح مركز التوزيع الإقليمي.

#لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايزر #فلسطين #الضفة الغربية #نابلس #سلفيت

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

مسؤول اسرائيلي بارز يكتب: من "صفقة اليمين الإسرائيلي" إلى مفاوضات "جدية" مع الفلسطينيين..!

للمرة الاولى.. اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل مصادقة مناحيم بيغن على عملية اغتيال عرفات

اعلام اسرائيلي: ما مدى عودة "السيناريو الغريب" واعتلاء ترامب "العرش" ثانية؟

معاريف: إسرائيل في عهدي ترامب وبايدن.. من نمط الهدايا للمصلحة بعودة "التنسيق" مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: تسجيل حالة وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و295 حالة تعافٍ

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

يديعوت: حماس حالت دون اندلاع ثلاثة تصعيدات عسكرية و غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا قريبا

الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه

نيويورك تايمز : عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في القاعدة في قلب طهران