قردة تتجمع مع بعضها بطريقة مثيرة لتدفئة نفسها..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعدد من القردة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض في أحد شوارع قرية هندية.

وبحسب ضابطة خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا، التي نشرت الفيديو فإن القردة تجمعت بتلك الطريقة لتحصل على بعض الدفئ بسبب الطقس البارد.

هذا وحظي الفيديو بالعديد من المتابعات والتعليقات الساخرة.

In the depths of winter monkeys tend to stay still to conserve energy and cuddle with each other to stay warm. pic.twitter.com/o5cQRLqmX6