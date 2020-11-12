  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

قردة تتجمع مع بعضها بطريقة مثيرة لتدفئة نفسها..فيديو

السبت 14 نوفمبر 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قردة تتجمع مع بعضها بطريقة مثيرة لتدفئة نفسها..فيديو



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعدد من القردة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض في أحد شوارع قرية هندية.

وبحسب ضابطة خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا، التي نشرت الفيديو فإن القردة تجمعت بتلك الطريقة لتحصل على بعض الدفئ بسبب الطقس البارد.

هذا وحظي الفيديو بالعديد من المتابعات والتعليقات الساخرة.

#قرد #الهند #الغابات الهندية #سوزانتا ناندا #الطقس #الفيديو #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

مسؤول اسرائيلي بارز يكتب: من "صفقة اليمين الإسرائيلي" إلى مفاوضات "جدية" مع الفلسطينيين..!

للمرة الاولى.. اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل مصادقة مناحيم بيغن على عملية اغتيال عرفات

اعلام اسرائيلي: ما مدى عودة "السيناريو الغريب" واعتلاء ترامب "العرش" ثانية؟

معاريف: إسرائيل في عهدي ترامب وبايدن.. من نمط الهدايا للمصلحة بعودة "التنسيق" مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الكيلة: فلسطين ستحصل على لقاح فايزر

الصحة في غزة: تسجيل حالة وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و295 حالة تعافٍ

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

يديعوت: حماس حالت دون اندلاع ثلاثة تصعيدات عسكرية و غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا قريبا

الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه