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الصحة بغزة: وفاة مواطنة و310 اصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 14 نوفمبر 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاة مواطنة و310 اصابات جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة مواطنة وتسجيل 310 اصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت 14-11-2020 أنها أجرت 2661 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 310 اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 3112، من أصل  10126 اصابة تم تسجيلها منذ شهر مارس 2020.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر (67 عام) في مستشفى غزة الاوروبي نتيجة اصابتها بالفايروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 46 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى أن 295 مريضًا تعافوا من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة إلى 6968 حالة.

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