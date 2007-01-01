"هتموتي".. قصة فتاة مصرية يخرج الدم من عينيها وفمها وأنفها عجز الطب عن علاجها (فيديو)

استعرضت قناة مصرية يوم الجمعة، حالة فتاة تدعى سعاد صلاح، يخرج الدم من عينها وفهما وأنفها، وعجز عن علاجها الأطباء.
وقال والد سعاد، صلاح محمد السيد، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ابنته كانت تعاني من ألم في جنبها، وبعد فحص أشعة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية على الزائدة، ولكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس الأعراض.
ولفت، إلى أنه عاد إلى الطبيب الذي أجرى العملية له وطلب منه تحاليل جديدة، ولكن تطورت حالة البنت وخرجت دماء من أنفها بغزارة.
وتابع: "ذهبت إلى طبيب، أجرى لها عملية كي للأنف لإيقاف الدم، ولكن خلال عملية الكي، خرجت الدماء من فمها، وبعد فترة خرج الدم من عينها، وبعدها الطبيب قال لي العلاج مش عندي".
وأشار إلى أنه ذهب إلى مجموعة من المشايخ، ولكن كان الدم يتوقف ويعود مرة أخرى، معلقا: "قلت لابنتي علاجك عندي، وكتبت في ورقة الفاتحة والمعوذتين، وقلت لها ضعيها في السلسلة بصدرك".
وواصل: "وفي يوم دخلت ابنتي الحمام، وتركت الحجاب في الخارج، وبعد خروجها، وجدت أن الورقة مكتوب عليها هتموتي".
وأردف قائلا: "كان عندي مصحف صغير وقلت لها خدي المصحف" مضيفا أنها عندما كانت تغسل الأواني فوجئت بأن اتكتب ليها على الحوض هتموتي، والمصحف وقع منها ولما فتحت المصحف وجدت فيه أيضا هتموتي".
وصرح بأن الأمر لم يقف على الدم فقط، موضحا أنه بعد فترة وجدوا دبابيس في يدها.
وبين أنه ذهب لأكثر من طبيب ولم يجد إجابة على ما يحدث.