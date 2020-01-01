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رابط تعبئة وإيداع استمارة التوجيه لطلاب البكالوريا 2020 في موريتانيا

السبت 14 نوفمبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تعبئة وإيداع استمارة التوجيه لطلاب البكالوريا 2020 في موريتانيا



نواشكوط / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، عن فتح استمارة التسجيل والتوجيه لطلاب البكالوريا 2020 في موريتانيا، وذلك بعد طول انتظار خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة التعليم في تصريح صحفي : "نرفع إلى علم الطلبة الموريتانية الحاصلين على بكالوريا 2020 الوطنية أو الأجنبية والذين لم يتلقوا توجيها أن إيداع استمارة التوجيه متوفرة على الموقع التالي.

وذكرت أنه يمكن للطلاب الولوج إلى استمارة التوجيه عبر الموقع بدءًا من تاريخ 14 نوفمبر 2020، فيما يتم إغلاق التسجيل على الرابط أدناه يوم الخميس التاسع عشر من الشهر الجاري.

رابط إيداع استمارة التسجيل 2020 بكالوريا موريتانيا اضغط هنا

ولفتت إلى أن التسجيل على الموقع يتوقف بشكل نهائي أمام طلاب البكالوريا 2020 يوم السبت بتاريخ 21 نوفمبر / تشرين الأول الحالي، داعية الجميع إلى استغلال الوقت والولوج.

ويجب على طالب البكالوريا تسجيل الدخول على الرابط المرفق ثم إدخال معلومات منها رقم البكالوريا والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ثم النقر على الخطوة التالية.

وبعد إيداع ملف استمارة التسجيل يتجه الطالب إلى زاوية التأكد من إيداعها عبر تأكيد رقم البكالوريا من جديد وكذلك الرقم الوطني والنقر على الخطوة التالية وإنتهاء التسجيل.

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