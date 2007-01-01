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مستشار ملكي سعودي يتهم "حزب الله" و"الحوثيين" بتهريب المخدرات إلى المملكة

السبت 14 نوفمبر 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ملكي سعودي يتهم "حزب الله" و"الحوثيين" بتهريب المخدرات إلى المملكة



وكالات

اتهم مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، يوم أمس الجمعة، "حزب الله" اللبناني و"الحوثيين" بتهريب المخدرات إلى السعودية، محذرا منهم.


وقال المستشار: " حماية أبنائنا من الانحراف مسؤوليتنا، لأنهم أمانة في أعناقنا"، مشددا على خطورة "الانحرافات الفكرية".

وأكد عبد الله المطلق، خلال حديث في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام عن مسؤولية حماية الشباب، أنه من الضروري جدا "حماية الشباب من الانحرافات التي يزينها لهم دعاة الشر والضلال، ومن خطورة آفة المخدرات التي يقوم بتهريبها إلى السعودية أعداء المملكة من حزب الله أو الميليشات الحوثية، ويستهدفون الشباب السعودي لإفسادهم".

وطلب من الأهالي السعوديين "الحديث مع أبنائهم، والحوار، والمصارحة، والمناقشة، وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم، وتوعيتهم بالمندسين ومنتحلي الأسماء في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، والذين يكتبون بأسماء سعودية وهمية، القحطاني، العتيبي، المطيري، الدوسري، إنما هم عملاء لمخابرات أجنبية، ويريدون الإيقاع بشباب هذا البلد".

وأضاف بالقول: "من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين، وتمني الوصول إلى الفواحش والمنكرات، والتي وقعت لبعض شبابنا، حتى أن بعض شبابنا وبناتنا، وهم قليل والحمدلله، تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية، ولقد رأيناهم يعيشون عيشة بائسة حقيرة فقيرة بعد أن كانت عز ومكانة، والآن أصبحوا مشردين، أو أصبحت مشردة عند أناس لا يرحمونها، ضاعت ممتلكاتها وأخلاقها، ثم أصبحت مصدر قلق وأذى لأسرتها ووالديها".

واختتم المطلق حديثه قائلا إن "كثيرا من الذين هرب أبناؤهم أو انحرفوا أو دخلوا السجون، يقلقون آباءهم وأمهاتهم، ويلحقون بهم نوعا من العار".

#السعودية #حزب الله #الحوثيون #المخدرات #الانحراف #تويتر #وسائل التواصل الاجتماعي #المنكرات #الفواحش

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