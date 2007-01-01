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مسؤول إيراني يوجه "انتقادات حادة" للملك سلمان ويصف السعودية بخادمة إسرائيل

السبت 14 نوفمبر 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني يوجه "انتقادات حادة" للملك سلمان ويصف السعودية بخادمة إسرائيل



وكالات

وجه مسؤول إيراني بارز، انتقادات حادة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ردا على دعوة الأخير المجتمع الدولي لتشديد موقفه من طهران.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الملك سلمان مسؤول عن الاعتداء على اليمن، والوقوف بجانب الإرهاب الأمريكي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن"، مشددا على أن العاهل السعودي "لا يحق له أن يتهم إيران".

وتابع المسؤول البرلماني الإيراني أنه من الأفضل للرياض "التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها"، مشددا على أن إيران لا تزال "الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة".

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قال يوم الأربعاء الماضي، إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية.

#ايران #الملك سلمان #السعودية #حسين أمير عبداللهيان

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