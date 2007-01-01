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الطب الوقائي بغزة : سنسمح بالحجر المنزلي لمصابي كورونا

السبت 14 نوفمبر 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي بغزة : سنسمح بالحجر المنزلي لمصابي كورونا



غزة / سما /

أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة  د. مجدي ضهير أن وزارته سنسمح بالحجر المنزلي للراغبين بالبقاء في منازلهم، و من ظروفهم تسمح بذلك، شريطة وجود إمكانيات الحجر المنزلي من شروط التباعد و عدم الاختلاط في المنازل، و من لا يظهر عليهم اعراض شديدة  للمرض.

 و أوضح ضهير في حديث له أن المصابين بالفيروس سيتم السماح لهم بالحجر بمنازلهم، بعد أن يتعهدوا بالالتزام بالحجر الصحي، مشيراً الى أن الوزارة ستشدد من  الإجراءات الرقابية على العزل المنزلي.

و لفت الى أن المصابين الذين يعانون من اعراض شديدة من فئة المرضى و كبار السن، أو المصابين الذين يعيشون في منازل غير مؤهلة للحجر المنزلي، سيتم نقلهم الى مراكز العزل الصحي و المستشفيات المخصصة للعزل الصحي.

#الطب الوقائي #غزة #فيروس كورونا #الحجر المنزلي

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