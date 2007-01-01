الطب الوقائي بغزة : سنسمح بالحجر المنزلي لمصابي كورونا

غزة / سما /

أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. مجدي ضهير أن وزارته سنسمح بالحجر المنزلي للراغبين بالبقاء في منازلهم، و من ظروفهم تسمح بذلك، شريطة وجود إمكانيات الحجر المنزلي من شروط التباعد و عدم الاختلاط في المنازل، و من لا يظهر عليهم اعراض شديدة للمرض.

و أوضح ضهير في حديث له أن المصابين بالفيروس سيتم السماح لهم بالحجر بمنازلهم، بعد أن يتعهدوا بالالتزام بالحجر الصحي، مشيراً الى أن الوزارة ستشدد من الإجراءات الرقابية على العزل المنزلي.

و لفت الى أن المصابين الذين يعانون من اعراض شديدة من فئة المرضى و كبار السن، أو المصابين الذين يعيشون في منازل غير مؤهلة للحجر المنزلي، سيتم نقلهم الى مراكز العزل الصحي و المستشفيات المخصصة للعزل الصحي.