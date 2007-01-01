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عباس يفاجئ الجميع : من الممكن أن أؤيد قانوناً لإلغاء محاكمة نتنياهو وهذا ليس حرام في الاسلام!

السبت 14 نوفمبر 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عباس يفاجئ الجميع : من الممكن أن أؤيد قانوناً لإلغاء محاكمة نتنياهو وهذا ليس حرام في الاسلام!



القدس المحتلة / سما /

 قال عضو الكنيست منصور عباس من الحركة الإسلامية وعضو القائمة المشتركة، امس الجمعة، إنه لا يلغي إمكانية التصويت لجانب القانون الفرنسي وهو القانون الذي يمكن لنتنياهو بموجبه أن يفلت من المحاكمة بتهمة الرشوة ومنع محاكمته طالما كان في سدة الحكم.

وأضاف عباس مفاجئاً: "لدينا في الإسلام حلال وحرام. هل انقاذ نتنياهو بواسطة القانون الفرنسي حرام؟ الجواب لا ولذلك شكراً. إذا أعطانا نتنياهو ميزانيات فسوف نعطيه ما يريد" كما قال عباس في مقابلته مع القناة ١٢ العبرية.

وأضاف عباس في نفس المقابله أن نتنياهو لا يريد الحرب وأـنا أريد السلام فهناك ما نتحدث حوله.

وأثارت تصريحات عباس المؤيدة للتعاون مع نتنياهو وإمكانيه دعمه خلافات حادة داخل القائمة المشتركة حيث وجه له زملاؤه في القائمة المشتركة انتقادات شديدة اللهجة.

#منصور عباس #الكنيست #القائمة المشتركة #نتنياهو

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