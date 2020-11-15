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طقس فلسطين : منخفض جوي مصحوب بالأمطار

السبت 14 نوفمبر 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : منخفض جوي مصحوب بالأمطار



رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافيا الى غائم جزئي ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/11/15: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الاثنين 2020/11/16: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج ال مائج.
الثلاثاء 2020/11/17: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:
1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 2- شدة سرعة الرياح. 3- خطر التزحلق على الطرقات.
4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

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