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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

السبت 14 نوفمبر 2020 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية



وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) (بالتوقيت المحلي) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). 


وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

#التحالف العربي #السعودية #الحوثيون #وكالة الأنباء السعودية #واس #اليمن

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