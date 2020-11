ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس

امتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وقال ترامب، مساء الجمعة، في أول كلمة علنية ألقاها منذ أسبوع وتحدث فيها عن جائحة فيروس كورونا: "مهما يحدث في المستقبل، والله أعلم أي إدارة ستكون هناك والوقت سيكشف ذلك لنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق".

وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

