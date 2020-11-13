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لن نلجأ إلى إغلاق البلاد بسبب كورونا تحت أي ظرف

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس

السبت 14 نوفمبر 2020 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس



واشنطن/سما/

امتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وقال ترامب، مساء الجمعة، في أول كلمة علنية ألقاها منذ أسبوع وتحدث فيها عن جائحة فيروس كورونا: "مهما يحدث في المستقبل، والله أعلم أي إدارة ستكون هناك والوقت سيكشف ذلك لنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق".

وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف ترامب أيضا في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

وقال  شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90 بالمئة و لقاح كورونا يأتي من أعظم الشركات في العالم .


 نعمل أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح وسنعمل على توزيعه بعد المصادقة عليه وان اقتصادنا يتعافى وسنواصل مكافحة الفيروس.
 

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