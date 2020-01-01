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الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في حماية أراضيه

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في حماية أراضيه



وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.


وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
وبحسب البيان، جددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطينها.

وقامت "البوليساريو"، في منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020، بأعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع في المنطقة.

وأعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة "البوليساريو"، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.

#الامارات #المغرب #البوليساريو #الكركرات #وزارة الخارجية والتعاون الدولي #موريتانيا

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