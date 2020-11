كندا... الشرطة تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في مونتريال

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها تتعامل حاليا مع حالة احتجاز رهائن في مدينة مونتريال.

ذكرت الشرطة الكندية، في تغطية نقلتها شبكة "سي بي سي" الكندية، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في أحد المباني في شارع سان لوران بوليفارد في حي "مايل إيند".

وأظهرت صور، من مكان الحادث، العديد من ضباط شرطة مونتريال مدججين بالسلاح.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh