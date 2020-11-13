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كندا... الشرطة تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في مونتريال

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا... الشرطة تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في مونتريال



وكالات

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها تتعامل حاليا مع حالة احتجاز رهائن في مدينة مونتريال.

ذكرت الشرطة الكندية، في تغطية نقلتها شبكة "سي بي سي" الكندية، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في أحد المباني في شارع سان لوران بوليفارد في حي "مايل إيند".

وأظهرت صور، من مكان الحادث، العديد من ضباط شرطة مونتريال مدججين بالسلاح.


​كما تظهر الصور عشرات الأشخاص على سطح مبنى من الطوب الأحمر، والباب الذي يفتح على السطح محصنًا من الخارج بأشياء كبيرة.

وطالبت الشرطة الكندية بضرورة تجنب المنطقة المحيطة.

وأوردت مصادر أنه لا يوجد حاليا أي ضحايا أو إصابات سقطت جراء تلك العملية.

ووعدت الشرطة الكندية بتقديم تفاصيل أكثر في حال تطور الأحداث.

#كندا #الشرطة الكندية #مونتريال #احتجاز رهائن

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