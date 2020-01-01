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مستشار ترامب التجاري: الرئيس فاز في الانتخابات وإدارته تعتبر أنه سيشغل ولاية ثانية

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ترامب التجاري: الرئيس فاز في الانتخابات وإدارته تعتبر أنه سيشغل ولاية ثانية



واشنطن /سما/

أكد مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصلون أعمالهم انطلاقا من الاعتبار أنه سيشغل ولاية ثانية في منصبه.

وقال نافارو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع احتفاظ الرئيس الجمهوري بمنصبه بعد الانتخابات الرئاسية: "نحن في البيت الأبيض نواصل العمل انطلاقا من الاعتبار أن ترامب سيشغل ولاية ثانية".   

وأشار نافارو إلى أنه يجب تدقيق بطاقات الاقتراع وإجراء "تحقيق على خلفية تزايد عدد الاتهامات بالتزوير التي تؤكدها إفادات شهود العيان"، واصفا إعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، عن فوزه بـ"الكذبة السافرة".

وتابع: "من الواضح أن الرئيس فاز في الانتخابات، وهو كان يتقدم يوم التصويت لكن تم لاحقا بطريقة ما حصد أعداد كافية من الأصوات في الولايات المتأرجحة للحاق به".

وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 290 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما أكد ترامب أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا. "RT"

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