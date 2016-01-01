إعلام: بايدن يفوز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب

وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، حصل على المزيد من أصوات المجمع الانتخابي ليرتفع إلى 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وعزز بايدن انتصاره على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوزه في جورجيا ذات الميول الجمهورية التقليدية، وفقا لتقديرات "سي إن إن" و"إيه بي سي" وشبكات إعلامية أخرى.

في غضون ذلك، أشارت التقديرات إلى فوز ترامب في ولاية كارولينا الشمالية، مما يجعل حصيلته النهائية 232 من أصوات الهيئة الانتخابية التي تختار الرئيس الأمريكي، وفقا لتقديرات "سي إن إن" و"إن بي سي".

الهيئة الانتخابية أو المجمع الانتخابي، مكونة من 538 ناخبا، تقرر رسميا رئيس الولايات المتحدة، بعد انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني. حصل بايدن على 25 ولاية بما في ذلك ولايته ديلاوير وولايات أخرى ذات حصة تصويتية كبيرة ضمن المجمع مثل كاليفورنيا ونيويورك، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية.

واستطاع نائب الرئيس السابق قلب النتيجة في خمس ولايات فاز بها ترامب في عام 2016 - أريزونا وجورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

توقعت وسائل الإعلام الأمريكية انتصارات للرئيس الجمهوري الحالي في 25 ولاية بما في ذلك ولايات ذات كتلة تصويتية ضخمة مثل فلوريدا وتكساس، بالإضافة إلى إنديانا وكنتاكي وميسوري وأوهايو - جميعها ولايات فاز بها في عام 2016.

قسمت نبراسكا أصواتها الانتخابية بين المرشحين - أربعة لترامب وواحد لبايدن. وفاز بايدن بولاية مين، لكنه حصل على ثلاثة فقط من الأصوات الانتخابية الأربعة المعروضة، مع تصويت الأخير لترامب.

وتعرضت جهود حملة الرئيس الأمريكي الرامية لتحدي نتائج الانتخابات أمام الجهات القضائية للانتكاس، اليوم، لتتلاشى تقريبا آمال عودته في السباق الانتخابي مجددا. سحبت الحملة طعنها المقدم في ولاية أريزونا، ورفض طلبها بعدم التصديق على النتائج في ميشيغان، كما رفضت بنسلفانيا إعادة فرز الأصوات.



