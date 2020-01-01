104 أفلام مشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي في غزة

غزة / سما /

أعلن الدكتور عزالدين شلح رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي والذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة في غزة ،وبالتعاون مع جمعية "رؤية شبابية"، أن لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين أشرف الهواري ومصطفى النبيه وصلاح طافش ،انتهت من فرز الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان بمشاركة 104 أفلام من عشرين دولة هي:" مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، السودان، العراق، الأردن، سلطنة عمان، اليمن، الإمارات، فرنسا، البرازيل، إيران، الهند، تركيا، البرازيل"، بالإضافة إلى فلسطين والذي سوف ينطلق يوم الأحد بتاريخ 29 الجاري وحتى 6 كانون الاول القادم في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وذكرت اللجنة أن المهرجان استقبل عدداً كبيراً من الأفلام، استبعد منها ما لا يتوافق مع اهدافه، وذلك من كل الفئات، الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، كما استقبل عددا كبيرا من أفلام الهواة، وهذا يدلل على أن المهرجان يسير بالاتجاه الصحيح ويلقى استحسانا بين السينمائيين، كما أن هناك عددا من الأفلام الحديثة والقوية المنافسة في الدورة الخامسة للمهرجان .