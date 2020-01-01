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الازمة تتعمق.. زعيم حزب "أزرق أبيض": ذاهبون إلى انتخابات أخرى في شهر مارس المقبل

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الازمة تتعمق.. زعيم حزب "أزرق أبيض": ذاهبون إلى انتخابات أخرى في شهر مارس المقبل



القدس المحتلة / سما /

رجح زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، في محادثة مغلقة، أن تتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى يوم 21 مارس من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله: "لقد منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت. التقيت به وحثثته على تمرير الموازنة".

وأضاف غانتس: "لا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".

يذكر أن هناك خلافات ائتلافية بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبي الأزرق والأبيض بزعامة غانتس منذ تشكيل الحكومة في 17 مايو 2020.

ويدور الخلاف الرئيسي بين الجانبين حول ميزانية الدولة، والتي حث حزب أزرق أبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية مرارا على الموافقة عليها لأن الحكومة لم تقوم بوضع ميزانية منذ عام 2019.

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