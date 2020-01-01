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"واشنطن بوست": 130 من ضباط الخدمة السرية أصيبوا بكورونا عقب حملة ترامب

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست": 130 من ضباط الخدمة السرية أصيبوا بكورونا عقب حملة ترامب



واشنطن /سما/

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 130 ضابطا في الخدمة السرية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ودخلوا الحجر الصحي في أعقاب حملة ترامب الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الضباط ساعدوا في حماية البيت الأبيض والرئيس خلال تنقلاته الأخيرة، ووجهت لهم أوامر بالخضوع للحجر، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الملف. وفق روسيا اليوم

وقالت الصحيفة إن تفشي الفيروس بين الضباط "مرتبط إلى حد ما بسلسلة فعاليات حملة الرئيس ترامب التي نظمها قبل انتخابات 3 نوفمبر".

وتوظف الخدمة السرية نحو 1300 ضابط يسهرون على حراسة البيت الأبيض ومكان إقامة نائب الرئيس مايك بينس.

يذكر أن سلسلة من الإصابات بالفيروس تم رصدها داخل البيت الأبيض في وقت سابق.

#الولايات المتحدة #فيروس كورونا #حملة ترامب #الحجر الصحي #الانتخابات الامريكية 2020 #دونالد ترامب

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