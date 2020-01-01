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"الخارجية": 295 وفاة و6968 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة

الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 295 وفاة و6968 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 295 حالة وفاة (1 تركيا، 2 امريكا)، و6968 إصابة (13 امريكا)، في صفوف جالياتنا حول العالم، منذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى  الجمهورية التركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن رمضان طنبورة، رئيس جمعية الفلاح الخيرية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3، فيما سجلت  32 إصابة سابقة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية،  بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا للمواطن  مروان عفانة (60) عاما، ولمواطنة ستينية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 86 حالة، فيما سجلت 13 اصابة جديدة بالفيروس في كل من ميتشغن وواشنطن وفيلادلفيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4289 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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